Paderborn (WB). Früher als gedacht können sich die Bürger auf die Umsetzung des vor einigen Monaten vorgestellten Pader­auenparks freuen . Der Rat hat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen, das Projekt in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept aufzunehmen, das vom Jahr 2021 an realisiert werden kann. Für die Umsetzung gibt es Mittel aus der Städtebauförderung.

Von Ingo Schmitz