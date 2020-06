Alle mit Corona im Zusammenhang stehenden Entscheidungen zum Beispiel zur steuerlichen Entlastung von Betroffenen kann Dreier bis 31.12. selbstständig treffen, so lange der zuständige Ausschuss nicht tagen kann. Dadurch sollen Dringlichkeitsentscheidungen vermieden werden, teilte die Verwaltung mit.

Die Ratsmitglieder sahen den Vorschlag der Verwaltung kritisch. Stephan Hoppe (Für Paderborn) erklärte, dass viele durch Corona bedingten Entscheidungen eine Zumutung für die Demokratie seien. „Das darf kein Dauerzustand werden“, sagte er mit Blick auf den verkleinerten Rat, der nun zum dritten Mal in dieser Form getagt hat. Er forderte, dass sich die Stadt nach größeren Räumen umsehen müsse, damit der Rat wieder in voller Besetzung zusammentreten könne. Das sah auch Petra Tebbe (Grüne) so – auch vor dem Hintergrund, dass die Ratssitzung im August angesichts der Kommunalwahlen für etliche Mitglieder wohl die letzte Sitzung sein werde.

CDU sorgt sich, dass künftig „Radikale mit am Tisch sitzen“

Auch SPD, FBI und LKR fremdelten mit dem Gedanken, die Ermächtigung bis Ende des Jahres – über den Kommunalwahltermin hinaus – zu verlängern. Dreier betonte daher: „Wir wollen nichts am Rat vorbei machen, wir wollen nur handlungsfähig bleiben.“

Markus Mertens (CDU) und Dr. Klaus Schröder (Grüne) sorgten dann in der Debatte für ein Umdenken. Ihre Sorge: Sollten nach der Kommunalwahl „Radikale mit am Tisch sitzen“, so Mertens, werde es sicher nicht einfacher werden, Beschlüsse zu fassen. Daher einigte sich der Rat auf den Kompromiss, dass diese Sonderregelung zwar bis zum 31. Dezember 2020 gilt, aber nur dann zum Zuge kommt, wenn eine Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses nicht stattfinden kann.