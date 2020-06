Auch Liboriberg von Montag an betroffen – Umleitung Richtung Westerntor eingerichtet

Paderborn (WB). Der Le-Mans-Wall sowie der Liboriberg in Paderborn werden zwischen Westerntor und Kasseler Tor von diesem Montag, 29. Juni, an zur Einbahnstraße. Beide Straßen sind dann nur noch vom Westerntor kommend in Richtung Kasseler Tor zu befahren, teilte die Stadtverwaltung mit.