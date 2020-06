Zu hören ist der Paderborner Pianist zusammen mit Barny Bürger am Schlagzeug, Urs Wiehager-Dietz am Kontrabass sowie dem Trompeter und Sänger Julius Erdmann. Alle vier sind in der lokalen Jazz-Szene alles andere als unbekannt, und wer sie noch nicht kennt, hat jetzt die Gelegenheit, das zu ändern.

„What Are You Doing The Rest Of Your Life?” lautet das Motto des Abends. Der selten gehörte Jazz-Titel wirft eine Frage auf, die sich viele Musiker inmitten der Corona-Pandemie ohne Auftrittsmöglichkeiten stellen müssen.

Die „Kulte“ ist Corona-sicher gemacht worden; der Große Saal verfügt über ausreichend Platz und eine leistungsfähige Abluftklimaanlage. Karten für zehn Euro gibt es an der Abendkasse oder per E-Mail bei volker@kukulenz.de.