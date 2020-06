Eine Mieterin hatte eine Dogge gekauft. Schon zuvor hatte ein solches Tier in der 118-Quadratmeter-Wohnung gelebt. Die Mieterin verlangte die Zustimmung der Vermieterin. Der Hund sei zahm und gegen Gebäudebeschädigungen versichert. Die Vermieterin wollte die Zustimmung trotzdem nicht erteilen.

Vor Gericht hatte die Hundehalterin Erfolg: Die Vermieterin habe keinen triftigen Grund für die Ablehnung darlegen können. Und auf die Frage, ob die Dogge in der Wohnung artgerecht gehalten werden könne, komme es nach Ansicht des Gerichts bei einer rein mietrechtlichen Erörterung nicht an. Az.: 51 C 112/19