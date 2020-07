Paderborn (WB). Die Polizei Paderborn sucht Passanten, die am Mittwoch, 24. Juni, auf dem Bahnhofsvorplatz in Paderborn einem weißen Suzuki vom Typ Celerio ausweichen mussten. Der Fahrer war kurz zuvor in einen Unfall im Bereich der Kurzzeitparkplätze verwickelt und von dort geflüchtet.

Von Westfalen-Blatt