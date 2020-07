Als die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt am Unfallort auf Höhe der Anschlussstelle zur B64 eintrafen, hatten ein 30-jähriger Familienvater und seine beiden Kinder (3 und 4 Jahre) ihren Skoda Superb bereits eigenständig verlassen können. Auch die 51-jährige Fahrerin eines Opel Corsa war aus eigener Kraft aus ihrem PKW gestiegen. Während die Frau lediglich einen Schock erlitt und der Familienvater mit einer leichten Schürfwunde der einzige Verletzte in seinem Fahrzeug war, musste der 55-jährige Fahrer des dritten beteiligten Fahrzeuges (VW Polo) noch in seinem Fahrzeug sitzend durch den Rettungsdienst versorgt werden. Auch er wurde trotz der Wucht des Zusammenstoßes nicht im PKW eingeklemmt, musste jedoch mit dem Verdacht auf eine Hals-Wirbelsäulen-Verletzung und ein Schädelhirntrauma ins Brüderkrankenhaus transportiert werden.

Nachdem ein dritter, nachgeforderter Rettungswagen eingetroffen war, konnten auch alle anderen Patienten auf das St. Vincenz-Krankenhaus und das Johannisstift verteilt werden. Zu dem etwa 90-minütigen Einsatz waren 16 Kräfte der beiden hauptamtlichen Wachen Nord und Süd mit insgesamt drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug, einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einem Tanklöschfahrzeug sowie dem Einsatzleitwagen ausgerückt.