Nach Unfallflucht in Paderborn: Weitere Passanten in Gefahr gebracht

Polizei sucht nach Vorfall am Bahnhofsvorplatz Zeugen

Paderborn (WB). Der Suzukifahrer, der am Montag auf seiner Unfallflucht über den Bahnhofsvorplatz gerast war und akut Menschenleben gefährdet hatte, hat in der Folge wohl noch weitere Passanten in Gefahr gebracht. Das teilte die Polizei mit.