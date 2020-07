Krankenwagen für Ghana

Paderborn (WB). Der Verein Internationaler Verband Westfälischer Kinderdörfer (IVWK) unterstützt nicht nur die Kinderdörfer in Ghana und Peru, sondern fördert auch Maßnahmen und Projekte zur Stärkung der Infrastruktur. So wird auf dem Gelände des „Westphalian Children’s Village“ in Oyoko/Effiduase seit vielen Jahren eine Augenklinik entwickelt und ausgebaut, die – auch dank des ehrenamtlichen mehrjährigen Einsatzes deutscher Ärzte – schon vielen Ghanaern bei den dort weit verbreiteten Augenleiden geholfen hat und über die Region hinaus bekannt ist.

Von Westfalen-Blatt