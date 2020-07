Am Paderborn-Lippstadt Airport ist der reguläre Reiseverkehr wieder angelaufen

Paderborn (WB). Am Paderborn-Lippstadt Airport ist am Mittwochabend der reguläre Reiseverkehr wieder aufgenommen. Der erste Flug mit der Corendon Airlines Europe startete pünktlich um 20.20 Uhr in Richtung Kreta.