„Wir sind als Ansprechpartner für die Menschen vor Ort und wollen für ein rücksichtsvolles Verhalten gegenüber Radfahrenden sensibilisieren, aber auch über das Verhalten von Radfahrenden sprechen. Letztendlich sollen alle Teilnehmer im Straßenverkehr sicher ans Ziel kommen“, so Polizeioberkommissar Andreas Drost.

Mit dabei sind dann immer auch ein weißes, beidseitig mit dem Logo der Polizei Paderborn bedrucktes, Lastenfahrrad, welches Drost jeweils von seiner Dienststelle in der Ferdinandstraße aus zu den Wochenmärkten fährt sowie ein Pedelec, das von einer Kollegin oder einem Kollegen gefahren wird. „Das Lastenrad allein sorgt schon für Aufmerksamkeit, die wir auch erreichen wollen“, sagt Drost.

Informationsmaterialien im Gepäck

Im Gepäck haben die Verkehrssicherheitsberater jede Menge Informationsmaterialien zur Radfahrsicherheit, zum Radfahren mit Kindern sowie zum sicheren Verhalten mit Pedelecs. Neben der regelmäßigen Präsenz auf Wochenmärkten im Paderborn Stadtgebiet, mittwochs am Domplatz, donnerstags in Schloß Neuhaus sowie freitags in Paderborn-Elsen, werden die Verkehrssicherheitsberater mit dem Lastenrad auch immer wieder mal an zentralen Paderborner Radrouten stehen.

Kampagne #PassAuf!

Die Sicherheit von Radfahrenden ist Teil der Kampagne #PassAuf!, mit der sich die Paderborner Polizei für die Verhinderung von schweren Verkehrsunfällen im Straßenverkehr einsetzt.