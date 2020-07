Je ein E-Bike gewonnen haben: Ute Kohaupt aus Paderborn, Gudrun Vesper aus Warburg und Mechtild Scholz aus Borgentreich. Die drei Gewinnerinnen konnten ihre neuen E-Bikes direkt bei der Firma „AT Cycles“ in Paderborn abholen. Als Hauptgewinnerin durfte sich Ute Kohaupt ihr E-Bike selber konfigurieren. Das ist möglich, weil AT Cycles die Räder regional in NRW fertigt. Und Regionalität werde schließlich auch bei Goeken groß geschrieben.

Benedikt Goeken resümiert: „Es macht mich stolz, dass die Aktion so ein großer Erfolg war und über 25.000 Teilnahme-Lose eingereicht wurden. Gerade in diesen Zeiten ist die Nachfrage nach E-Bikes enorm hoch. Daher haben wir mit unserer Verlosung absolut ins Schwarze getroffen.“

Eine besondere Überraschung haben sich Eva und Benedikt Goeken spontan bei der Ziehung der Gewinnerlose ausgedacht: „Wir haben einige Lose zurückbekommen, die sehr aufwendig verziert und liebevoll gebastelt wurden. Diesen Einsatz wollen wir gerne belohnen und verschenken an zehn Teilnehmer mit kreativen Losen noch zusätzlich eine Goeken-Karte im Wert von 20 Euro.“