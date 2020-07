Wieder freie Fahrt in Wewer

Wewer (WV). Die Baustellengeplagten Weweraner dürfen aufatmen. Von diesem Samstag an ist die Ortsdurchfahrt in Wewer bis zum Beginn des vierten und letzten Bauabschnittes wieder frei. Die Kanal- und Straßenarbeiten im Rahmen des dritten Bauabschnittes der Erneuerung des Alten Hellwegs sind nach Angaben der Stadt Paderborn so gut wie abgeschlossen.