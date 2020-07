Mit dem Auto entspannt in die City

Stadt Paderborn arbeitet am digitalen Parkplatz-Management

Paderborn (WB). Parkplatzsuche in der Innenstadt – auch in Paderborn kennt man das. Künftig könnten freie Parkplätze einfacher gefunden werden. Grundlage könnte ein feines Netz aus Sensoren sein, das der städtische Eigenbetrieb ASP zusammen mit den Fraunhofer-Instituten IEM (Paderborn) und IOSB-INA (Lemgo) derzeit in einem Pilotprojekt einrichtet – und auf einigen Parkplätzen jetzt testet.