Erneuter Einbruch in Autolackiererei

Täter stehlen in Paderborn zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen Werkzeuge

Paderborn (WB). Am Wochenende sind Einbrecher erneut in eine Paderborner Autolackiererei an der Stettiner Straße eingedrungen. Erst vor drei Wochen hatten die Täter Lackierwerkzeuge aus der Werkshalle gestohlen.