Modehaus Monissa in der Paderborner Innenstadt schließt

Paderborn (WB/mai). Mit dem Modehaus Monissa schließt Ende Juli eine Institution im inhabergeführten Einzelhandel in Paderborn. Nach 37 Jahren beendet Monika Preising eine Ära am Weberberg, wo das Modehaus stilvoll in einem denkmalgeschützten Fachwerkhaus von 1734 untergebracht ist.