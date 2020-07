Der Wagen wurde am Dienstag gegen 20.30 Uhr auf einem Privatgrundstück an der Hölternstraße geparkt. Um 6.20 Uhr am Mittwochmorgen fiel der Diebstahl des blauen Audi SQ 5 TDI auf. Das Auto aus dem Baujahr 2014 war mit einem PB-Kennzeichen ausgestattet und verfügt über ein Keyless-go-System. Möglicherweise nutzten die Täter technische Geräte, um das Funksignal der im Haus aufbewahrten Schlüssel zu verlängern. So konnte der Audi geöffnet und gestartet werden. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.