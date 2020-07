Geradelt wird ein Jahr später

Lange hatte das Organisationsteam gehofft, dass die Tour in diesem Sommer stattfinden kann. Nun ist allerdings klar, dass der Sport selbst zwar möglich ist, allerdings jegliche gesellschaftlichen Aspekte undenkbar sind; und immer dabei: das Risiko der Ansteckung. Neben der Vorab-Organisation bedurfte es natürlich auch einer entsprechenden sportlichen Vorbereitung. Zur Unterstützung hatte eine virtuelle Challenge seit dem Frühjahr für Anreiz zum Einzeltraining gesorgt. Die Resonanz war überwältigend. Jede Woche sind 3000 bis 4000 Trainingskilometer von den Teilnehmern gefahren worden.

Mehr als 1000 Kilometer

„Als uns die Idee kam, wollten wir einerseits ein Angebot schaffen, um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. 20 Rennradfahrern eine sechstägige Tour durch drei Länder mit gut 1000 Kilometern und mehr als 5550 Höhenmetern anzubieten, das hat es in der 66-jährigen Vereinsgeschichte des RMC noch nicht gegeben“, so Thomas Kirchhoff, einer der Organisatoren und Fahrer. Kirchhoff weiter: „Andererseits wollten wir passend zum Liborifest an die verbindende Geschichte der Partnerstädte erinnern.“ Nun nehmen die Organisatoren die Begeisterung und Kreativität der bisherigen Vorbereitung mit in das nächste Jahr und freuen sich auch 2021 auf RMCler, die sich nicht scheuen, die 1000 Kilometer ohne Pausentag in Angriff zu nehmen.

Unterstützung für Kinder- und Jugendhospizdienst

Beim Fahrradfahren als Selbstzweck sollte es aber auch nicht bleiben. „Mit der Tour möchten wir auch auf die Arbeit des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Paderborn-Höxter (AKHD) aufmerksam machen. Gleichzeitig haben wir kräftig die Werbetrommel gerührt, um Spenden zur Unterstützung des Vereins zu sammeln. Wir waren positiv überrascht, wie großzügig die lokale Wirtschaft unsere Idee unterstützt“, so Bernhard Dirkschnieder, der Spendenverantwortliche des Organisationsteams.

5200 Euro gesammelt

„Alle Teilnehmer können sich auch im nächsten Jahr auf einen Empfang im Caritas-Garten auf dem Liborifest freuen, wenn dort gemeinsam mit Vertretern des Kinder- und Jugendhospizdienstes und den Spendern diese tolle Aktion abgerundet wird“, so Michael Mendelin aus dem Vorbereitungsteam. Der regionale Mittelstand hat das Anliegen großzügig unterstützt, so dass bereits im Juli dieses Jahres insgesamt 5200 Euro Spendengelder an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst übergeben werden konnten. Das Geld soll unter anderem für die Ausbildung neuer ehrenamtlicher Betreuer eingesetzt werden. Aufgrund der Corona-Beschränkungen wurden die Kurse gesplittet, was die Ausbildung kostenintensiver macht. Auch dauert es hierdurch länger, bis die neuen Betreuer mit dem aktiven Dienst starten können.

Weitere Informationen und Fotos gibt es im Internet unter RMC-Schloss-Neuhaus.de/LIBORI-TOUR-2020.