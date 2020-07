Paderborn (WB/mba). Drei neue Corona-Fälle gibt es im Kreis Paderborn – und zwar einen in der Stadt Paderborn und zwei Fälle in Salzkotten. Wie das Kreisgesundheitsamt am Samstagabend mitteilte, stieg die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen somit auf 731.

Von Westfalen-Blatt