Die Zahl der Genesenen steigt um 7 auf 677. Aktuell sind 20 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert (aktive Fälle). Betroffen ist derzeit in erster Linie Paderborn mit 10 aktiven Fällen. Weitere aktive Fälle werden derzeit noch in Bad Lippspringe (4), Borchen (1), Delbrück (3) und Salzkotten (2) verzeichnet. In Altenbeken, Bad Wünnenberg, Büren, Hövelhof und Lichtenau ist aktuell niemand infiziert.

Drei Patienten (ein Erkrankter weniger gegenüber dem Vortag) werden zurzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

Das Paderborner Kreisgesundheitsamt ist Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag von 12 bis 16 Uhr über das Infotelefon 05251/308-3333 zu erreichen.

