Sie würden nun geprüft, es sei noch unklar, ob eine heiße Spur dabei sei, sagte Polizeisprecher Michael Biermann. Wie berichtet, war die Frau am Freitag gegen 0.10 Uhr am Zigarettenautomaten bei Kentucky Fried Chicken von dem Täter angesprochen worden. Dann zerrte er sie in den Kofferraum seines Autos. Anschließend fuhr er mit ihr zum Lippesee. In der Nähe des Ufers vergewaltigte er die Frau. Gegen 2.30 Uhr ließ er sie am See zurück.

1,70 Meter groß, Vollbart, dunkle Haare

Der mutmaßliche Täter soll zwischen 25 und 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hat eine normale Statur, Vollbart, dunkle Haare und sprach akzentfrei Hochdeutsch. Er soll mit einem dunklen Auto unterwegs gewesen sein, womöglich mit einem Kombi.