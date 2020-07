Betroffen ist in erster Linie Paderborn (13), weitere akive Infektionen sind aus Bad Lippspringe (4), Borchen (1), Delbrück (3) und Salzkotten (2) bekannt. In Altenbeken, Bad Wünnenberg, Büren, Hövelhof und Lichtenau ist derzeit niemand infiziert. Drei Patienten werden zurzeit in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt.

734 Infektionen, 667 Genesene

Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen liegt bei 734. Die Zahl der Genesenen ist unverändert: 667 Menschen haben eine Covid-19-Infektion überstanden.