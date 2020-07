Neues im Tivoli Wunderland

Außerdem kündigten die Paderborner Schausteller mehr Stellen an, wo die Zettel mit den Adressen der Besucher ausgefüllt werden können. Dies ist wegen der Corona-Pandemie Pflicht. Die Adresszettel können auch schon zuhause im Internet heruntergeladen (http://tivoli-wunderland.de/tivolianmeldung.pdf) und am Eingang abgegeben werden.

Wie berichtet, war der temporäre Freizeitpark in Schloß Neuhaus am vergangenen Freitag eröffnet worden. Auf dem knapp 20.000 Quadratmeter großen Gelände an der A33 haben die Besucher donnerstags, freitags, samstags und sonntags bis 21 Uhr die Wahl unter 15 Fahrgeschäften und 18 Imbissständen.

„Urlaubsfeeling ohne Reisekosten“

Das Tivoli Wunderland soll mindestens sechs Wochen lang „Urlaubsfeeling ohne Reisekosten“ bieten, wie der Chef des Paderborner Schaustellervereins, Hans-Otto Bröckling, sagt. Mit dem ersten Wochenende ist er, abgesehen vom Regenwetter am Eröffnungstag, „durchaus zufrieden“. Das Konzept habe „sofort gefruchtet“, jetzt werde an einigen Schrauben nachjustiert.

Nach Angaben von Bröcklings Stellvertreter Bethel Thelen kamen am Sonntag deutlich mehr als 1000 Besucher. Mindestens 1000 sollten es nach der Kalkulation der Schausteller jeden Tag auch sein, um die Kosten zu decken und Geld zu verdienen. Das ist bitter nötig, weil das Coronavirus die Branche monatelang zur Untätigkeit verdammte. Gleichwohl ist Hans-Otto Bröckling klar, „dass wir mit dem Tivoli Wunderland nicht die Einnahmen wie bei den normalen Volksfesten erzielen – an Libori kommen wir nicht heran.“

Der Schaustellerchef hofft, dass die zehn Großplakate, die seit Anfang der Woche im Paderborner Stadtgebiet auf den Freizeitpark aufmerksam machen, zusätzlich Gäste anlocken. Große Hoffnungen setzt er auch auf die Libori-Woche vom 25. Juli bis 2. August. Manch einer, kalkulieren die Schausteller, werde dann die Kirmes auf dem Liboriberg vermissen und nach Schloß Neuhaus reisen.

Günstiger Autoscooter

Zudem seien die Preise dort „günstig“, betont Hans-Otto Bröckling und verweist auf das „Schnupperticket“ für 2,50 Euro inklusive eines Verzehrgutscheins von einem Euro. „Die Karussellpreise haben wir im Vergleich zu normalen Volksfesten teilweise gesenkt“, berichtet er. Eine Fahrt mit dem Autoscooter „Lowrider“ koste zwei statt drei Euro.

Vom heutigen Donnerstag an darf in der Altdeutschen Bierstube auch Bier verkauft werden. Bislang ließ die Coronaschutzverordnung dies nicht zu. Auf Besucher, die anschließend betrunken über das Festgelände torkeln, können die Schausteller aber gut verzichten. Hans-Otto Bröckling: „Wir zielen mit dem Tivoli Wunderland auf Familien ab, bei denen die Eltern vielleicht zwei Alsterwasser oder ein Hefeweizen trinken. Vollständig alkoholisierte Leute können wir nicht brauchen und schicken wir notfalls vom Gelände.“

Großes Areal erleichtert das Einhalten der Abstandsregeln

Auf dem legen die Veranstalter nach eigenen Worten größten Wert auf Sicherheit. Das großzügige Gelände biete die Chance, die Abstandsregeln einzuhalten. Fahrgeschäfte und Stände stünden nicht dicht an dicht, vor jedem Geschäft gebe es Desinfektionsmittelspender. „Die Leute müssen sofort merken, hier ist Sicherheit angesagt, das Hygienekonzept wird umgesetzt“, sagt Hans-Otto Bröckling.

Seiner Meinung nach haben die Besucher mit den Schutzmasken, die sie zum Beispiel in den Warteschlangen und an den Ständen tragen müssen, kein Problem: „Sie haben sich wohlgefühlt und sich vor den Fahrgeschäften und Ständen vorbildlich angestellt.“ Für die Schausteller sind die Vorkehrungen ein Probelauf für die Weihnachtsmärkte, auf die sie inständig hoffen, um die herben Einnahmeverluste seit Jahresbeginn wenigstens etwas aufzufangen.