Künstler helfen Waisenkindern

Durch den Verkauf ihrer Werke unterstützen sie ein Kinderheim und eine Schule in Asumbi in Kenia. Vom 25. Juli bis 2. August werden etwa 300 kleinformatige Gemälde, Zeichnungen, Grafiken oder Fotografien im Kunstverein Paderborn am Kamp ausgestellt.

Kinder sollen lernen können

Besucher können die Arbeiten erwerben und damit ihrerseits das harte Los der Menschen in Afrika etwas erträglicher machen. „Wir hoffen, dass wir 40, 50 Werke verkaufen“, sagt Wolfgang Brenner. Er gehört der Vereinigung European Artists an, die hinter dem Hilfsprojekt „Art20“ steht. „Im Moment ist das Hauptziel, die schulische Förderung der Kinder in Asumbi zu unterstützen“, erläutert Wolfgang Brenner. Die Schule sei zwar fertig, aber es würden Unterrichtsmaterial, Essen und Schulkleidung gebraucht und die Ausbildung der Lehrer müsse gefördert werden.

Wo liegt Asumbi? Die Region mit etwa 10.000 Menschen befindet sich im Westen Kenias, 30 Kilometer vom Viktoriasee entfernt. Arme Bauern und Fischer bilden die Bevölkerung, genug Geld für medizinische Behandlungen haben sie meist nicht. Oft zahlen sie in Nauralien wie Kartoffeln oder Hühnern.

Tummelplatz von Moskitos

In der Regenzeit macht das tropische Klima die Region zur Brutstätte von Moskitos, die Malaria übertragen. Besonders häufig erkranken schwangere Frauen und Kinder unter fünf Jahren. Ein weiteres großes Problem ist Aids. Die Infektionsrate im Westen des Landes ist „signifikant hoch“, beklagt die Hilfsorganisation NeAs Hope – Eine Weltkreis und betont: „Zurück bleiben verwaiste Kinder mit einer ungewissen Zukunft.“

Zu den Kooperationspartnern von NeAs Hope mit Sitz in Velbert gehört der Verein European Artists, der von Karola Teschler geleitet wird und nicht nur die Kunst der Gegenwart fördert, sondern auch Kinderhilfsprojekte unterstützt. Mit Charity-Ausstellungen wie der in Paderborn greifen die Künstler den Franziskanerschwestern in Asumbi bei ihren Projekten, zu denen auch ein Hospital gehört, finanziell unter die Arme. Maßgeblich wirkte European Artists am Bau des Kinderheims mit.

Kleinformatige Arbeiten

„Art20“ heißen die Ausstellungen deshalb, weil ausschließlich Werke im Format 20 mal 20 Zentimeter ausgestellt werden. Bereits mehr als 280 Künstlerinnen und Künstler aus 34 Ländern stellen sich in den Dienst des Hilfsprojekts, in Paderborn neben Wolfgang Brenner auch Christine Steuernagel. „Ich habe schon viele Bilder für die Sammlung gemalt“, erzählt die Künstlerin, die die Vorsitzende von European Artists für ihr Engagement bewundert: „Karola Teschler fährt jedes Jahr nach Kenia und schaut, wie es dort aussieht.“ Auch so manchen eigenen Euro stecke sie in das Projekt.

Die „Art20“-Sammlung umfasst inzwischen etwa 500 Werke, weiß Wolfgang Brenner. Weitere Paderborner Künstler, die sich an der guten Sache beteiligen wollen, können ihre Werke während der noch bis zum 19. Juli laufenden Ausstellung („MAJMAJ“ mit Arbeiten von Jörn Lucius Plaß) mittwochs bis sonntags von 15 bis 18 Uhr oder am Freitag, 24. Juli, ab 18 Uhr im Kunstverein abgeben. Dafür ist eine „Paderborner Wand“ reserviert. „Art20“ wird dann am Freitag, 24. Juli, um 19 Uhr eröffnet und dann bis zum 2. August von 15 bis 19 Uhr zu sehen sein. Der Eintritt ist frei.

Die Werke kosten 100, 200 oder 300 Euro

Die Werke werden für 100, 200 oder 300 Euro angeboten. „Wegen der Corona-Pandemie bekommen Paderborner Künstler ausnahmsweise 50 Prozent der Verkaufssumme, die andere Hälfte fließt in das Hilfsprojekt in Asumbi“, erklärt Wolfgang Brenner. Arbeiten, die nicht verkauft werden, gingen in die Sammlung von European Artists. Wer als Ausstellungsbesucher nicht nur Kunst kaufen wolle, könne auch eine Patenschaft für einen Jungen oder ein Mädchen in Kenia übernehmen und sie so während der Schulzeit finanziell unterstützen.

Apropos Unterstützung: Wolfgang Brenner weiß den Verein European Artists auch deshalb zu schätzen, weil er „den europäischen Gedanken fördert“. Kunst als Instrument der Völkerverständigung – sie verschönert eben nicht nur das Wohnzimmer und eröffnet afrikanischen Kindern eine Perspektive, sondern wirkt auch engstirnigem Nationalismus entgegen.