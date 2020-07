Auf dem Weg zur Smart City

Paderborn ist Leitkommune in der digitalen Modellregion OWL. Der Minister war hier vor Ort, um sich über den Stand der Projekte zu informieren. Die 69 OWL-Kommunen wollen das Programm, das 2021 ausläuft und aktuell vom Land mit 17,3 Millionen Euro gefördert wird, gerne fortsetzen. Deswegen wurde am Mittwoch eine Absichtserklärung an Pinkwart übergeben, um sich so um weitere Fördermittel bewerben zu können.

NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart bei seinem Besuch in Paderborn. Foto: Oliver Schwabe

Die Schlosskreuzung in Schloß Neuhaus ist eines der Pilotprojekte, die derzeit gefördert werden. Mit Hilfe einer intelligenten Ampelsteuerung sollen dort Stau und Lärm vermieden werden. Die Ampeln sind mit Sensoren ausgestattet, die es ermöglichen Echtzeitdaten zu erfassen. So soll eine flexible Verkehrsführung gewährleistet werden und der Verkehr flüssiger fließen. Ein weiteres Projekt ist das Handy-Parken. In Paderborn können Autofahrer auf den Flächen, die über einen Parkscheinautomaten verfügen, bargeldlos parken – und zwar per Handy-App. Das Lösen eines Parkscheins ist nicht mehr notwendig.

Es geht aber auch um die Themen Sicherheit und Gesundheit. So soll die Feuerwehr künftig mit Hilfe einer Drohne die Gefahren­lage am Einsatzort schneller und besser einschätzen können. Zudem soll eine digitale Gesundheitsplattform entstehen, in der Paderborner Ärzte und Krankenhäuser sowie Reha-Einrichtungen und Seniorenheime vernetzt werden. „Paderborn begibt sich auf die Spuren des Pioniers Heinz Nixdorf“, sagte Bürgermeister Michael Dreier am Mittwoch.

Mensch im Mittelpunkt

Delbrücks Bürgermeister Werner Peitz betonte, dass es darum gehe, „den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handels“ zu stellen. „Wir müssen den Menschen die Angst vor der Digitalisierung nehmen und den Mehrwert, der sich dadurch ergibt, vermitteln.“ In Delbrück seien bereits alle Gewerbegebiete und Ortskerne an Glasfaser angeschlossen. Es gehe aber auch darum, die Menschen in den Außenbezirken an ein schnelles Internet anzuschließen. In Delbrück seien das etwa 3000 Bürger.

Um dieses Vorhaben im gesamten Kreis Paderborn gewährleisten zu können, sei jetzt ein Förder­antrag gestellt worden, der ein Volumen von mehreren Millionen Euro umfasse und gute Erfolgschancen habe, sagte Landrat Manfred Müller. Müller verwies darauf, dass die digitale Verwaltung für den Bürger „bequem und einfach“ sein müsse, damit die Akzeptanz steige. „Der Schwerbehindertenantrag muss digital gestellt werden können. Das ist unsere Aufgabe und die Herausforderung, der wir uns als Verwaltung stellen müssen“, sagte Müller. Digitalisierung sei ein wichtiger Standortfaktor und relevant für die Sicherung und den Ausbau von Arbeitsplätzen. „Und wir haben im Kreis Paderborn noch eine ganze Menge Projekte im Köcher“, sagte Müller.

Autonomes Fahren

NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart lobte den Kreis und die Stadt Paderborn sowie Bielefeld und Delbrück, die sich als „starke Partner“ erwiesen und wichtige Projekte angestoßen hätten. „Und sie sind bereit, ihr Wissen mit anderen Kommunen zu teilen.“ Davon profitierten alle Bürger.

Am Dienstagabend hatte der Minister das Paderborner Unternehmen dSpace besucht und sich dort über die neuesten Entwicklungen in den Bereichen autonomes Fahren und E-Mobilität informiert. „Sie sind hier genau richtig, wenn es um Digitalisierung geht“, sagte Bernd Schäfers-Maiwald (Vize-Präsident Unternehmenskommunikation). Das Familienunternehmen, das seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt ist und mittlerweile weltweit 1800 Mitarbeiter beschäftigt, davon 1250 in Paderborn, zählt namhafte Automobilhersteller wie Porsche, Daimler, BMW, Audi, Toyota, aber auch Zulieferer wie ZF und Bosch zu seinen Kunden. Nicht nur in der Autoindustrie, auch in der Luft- und Raumfahrt gilt dSpace als Spezialist für Innovationen und Technologieführer.

Deutschland hinkt nicht hinterher

„Es geht um Daten, Daten, Daten. Daten treiben den Entwicklungsprozess“, sagte Schäfers-Maiwald. Das Auto werde zum Datensammler. Konkret entwickelt und testet dSpace Soft- und Hardware, um Fehler herauszufiltern und abzustellen – etwa im Bereich Fahrerassistenzsysteme. Simuliert wird, wie Kamera- und Radarsysteme im Straßenverkehr reagieren und wie sie verbessert werden können. Unternehmensgründer Dr. Herbert Hanselmann erklärte Pinkwart, der sich sichtlich beeindruckt von der dSpace-Forschungs- und Entwicklungsabteilung zeigte, dass er keinen großen Rückstand der deutschen Autoindustrie im Vergleich zur ausländischen Konkurrenz sehe. Dass es in Sachen E-Mobilität bislang aber nur bei Tesla geklappt habe, liege daran, dass Tesla „erst den Com­puter entwickelt und dann das Auto drum herum gebaut“ habe: „Die deutschen Autohersteller machen das anders herum.“