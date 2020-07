Der Besitzer hatte sein mit einer Paderborner Nummer zugelassenes Motorrad aus dem Baujahr 1981 am Fronleichnamstag (11. Juni) zuletzt gefahren. Die Maschine der Modellvariante FXWG mit einem Wert von mehr als 14.000 Euro stand seitdem in einer verschlossenen Garage auf einem Hinterhof mit mehreren Garagen an der Gruniger Straße.

Am Samstag, 4. Juli, stellte der Motorradhalter den Diebstahl fest und erstattete Anzeige bei der Polizei. Das Schloss des Garagentors war aufgebohrt worden. Weitere Spuren hatten der oder die Täter nicht hinterlassen. Sämtliche Recherchen in einschlägigen Motorrad-Foren und Verkaufsportalen haben bislang keine Hinweise auf den Verbleib der Harley ergeben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.