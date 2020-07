Humor darf einen Platz haben

Die Gründerin des Paderborner Humorkollegs schilderte den Teilnehmern nicht nur, wie sie als Klinikclown die oft sehr berührenden Begegnungen mit Sterbenden und Schwerkranken erlebt, sondern motivierte sie auch mit verschiedenen praktischen Übungen, Vertrauen in das eigene Gespür für eine Situation zu entwickeln.

In ihren Möglichkeiten noch sehr eingeschränkt

Die vielen Vorsichtsmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie schränken derzeit Besuche, Betreuung und Begleitung älterer und schwerkranker Menschen stark ein. Das spürt der ambulante Hospizdienst ebenso wie die Klinikclowns, die derzeit in ihren Möglichkeiten noch sehr eingeschränkt sind. Daher habe der Besuch von Clown Pfefferminze bei Tobit doppelt gut getan, berichten beide Seiten nach dem Abschluss der Veranstaltungen, die Anne Schwede in ihrer Rolle als Clown Pfefferminze eröffnete und den Teilnehmern damit direkt etwas vermittelte, was ebenso wichtig wie schwierig ist: ganz im Augenblick und im Kontakt zu sein.

„Jede Begegnung mit Schwerstkranken oder sehr alten Menschen entwickelt sich anders. Das muss ich spüren, damit ich auf die feinen Stimmungen eingehen kann“, berichtet sie. Selbst erfahren konnten das die Teilnehmer zum Beispiel durch eine Übung, bei der sie einzelne durch einen zuvor ausgedachten und abgesprochenen Parcours leiteten, ohne mit ihnen zu sprechen. Am Anfang signalisierten sie durch Klatschen, ob der richtige Weg eingeschlagen wird, später nur durch Blicke. „Dieses Gefühl dafür, wo ich lang muss und wie weit ich gehen kann, ist ganz wichtig, wenn man die Stimmung der Patienten ein kleines bisschen heben möchte“, sagt die Humor-Fachfrau.

Wenn es ihr und den Klinikclown-Kollegen gelänge, mit wertschätzendem Humor und Liedern die Emotionen der Patienten zu lösen, entstehe eine ganz neue Situation. „Wir lachen gemeinsam, weinen auch zusammen oder tun beides“, sagt sie. „Wichtig ist uns, denjenigen, die wir besuchen, zu vermitteln, dass wir uns mit ihnen in der jeweiligen Situation wohlfühlen.“ Für nahe Angehörige sei es oft sehr schwierig, ihre eigenen Sorgen und Ängste loszulassen, und auf einer lockereren Ebene mit den Palliativpatienten umzugehen. „Das können wir ein bisschen auffangen. Denn wir sind ohne Absicht einfach nur da.“

Nähe sei eben nicht ersetzbar

Anne Schwede, die über das Humorkolleg verschiedene Weiterbildungen anbietet, und die Verantwortlichen des Hospizdienstes Tobit verband hingegen durchaus eine gemeinsame Absicht, die aufgrund der Corona-Beschränkungen allerdings noch ein Wunsch ist: ihrer Aufgabe, ob ehrenamtlich oder gegen Honorar, bald wieder wie vor der Pandemie nachzugehen. Das werde nicht ohne Einschränkungen gehen, aber Nähe sei eben nicht ersetzbar.

Deshalb braucht der Ambulante Hospizdienst Tobit auch in „Corona-Zeiten“ ehrenamtliche Mitarbeiter, die die schwerkranken und sterbenden Menschen begleiten. Wer Interesse hat, meldet sich per E-Mail an info@hospizdienst-tobit.de oder telefonisch unter 05251/16195-7370 im Hospizbüro.

Die Klinikclowns sind bereits wieder auf der Palliativstation in Bad Lippspringe im Einsatz, in den Krankenhäusern und Altenheimen seien die Besuche allerdings noch sehr eingeschränkt. „Gerade in dieser schwierigen Zeit, in der Patienten häufig ohnehin besorgter sind, hoffen wir, dass wir ihnen bald wieder einige unbeschwerte Momente schenken können“, sagt Anne Schwede.