Feuer in LWL-Klinik

Matratze gerät in Brandt – Personal bringt mehrere Patienten in Sicherheit

Paderborn (WB/jhan). Im Haus 3 der LWL-Klinik an der Agathastraße hat es am Donnerstagnachmittag gebrannt. Das Feuer brach in einem Patientenzimmer im dritten Obergeschoss des Klinikgebäudes aus.