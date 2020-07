Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist unverändert zum Vortag: Insgesamt haben 680 eine COVID-19-Infektion überstanden. Aktuell sind 28 Menschen im Kreis Paderborn mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert (aktive Fälle).

Betroffen ist in erster Linie Paderborn mit 18 aktiven Fällen, weitere in Bad Lippspringe (4), Delbrück (3) und Salzkotten (3). In Altenbeken, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Hövelhof und Lichtenau ist derzeit niemand infiziert.