Radfahrer verletzt sich schwer

Paderborn-Neuenbeken (WB). Ein Radfahrer hat sich am Freitagabend in Neuenbeken schwere Verletzungen zugezogen. Der 48-jährige Mann aus Horn-Bad Meinberg beuhr nach Angaben der Polizei gegen 19.15 Uhr mit seinem Trekking-Rad den Wald- und Wirtschaftsweg aus Richtung Altenbeken kommend in Fahrtrichtung Neuenbeken. Er war der vorletzte Fahrer in einer Gruppe von insgesamt zwölf Radfahrern.

Von Westfalen-Blatt