Polit-Posse um Gratis-Tickets

Wie berichtet, wollen Grüne und die „Für Paderborn“-Fraktion erreichen, dass die Stadt 2500 Tickets für den Freizeitpark „Tivoli Wunderland“ erwirbt, um diese an einkommensschwache Familien abzugeben. Um sich über diesen Antrag politisch abzustimmen, hätte es auch einer interfraktionelle Runde per Telefonkonferenz gereicht, meint nun Grünen-Fraktionssprecherin Petra Tebbe. Damit hätte man die umstrittene Ratssitzung verhindern können. Doch Bürgermeister Dreier habe diesen Vorschlag – ohne Angaben von Gründen – abgelehnt und stattdessen die Sitzung anberaumt, teilt Tebbe mit.

Michael Dreier zeigt sich irritiert

In einer der Redaktion vorliegenden Mail von Bürgermeister Michael Dreier an Stephan Hoppe (Für Paderborn) heißt es: „Ihre Überlegung/Anregung, im Rahmen einer Telefonkonferenz zu Ihrem Antrag eine Vorabstimmung durchzuführen, um nach Ihrer Vorstellung gegebenenfalls anschließend einen Dringlichkeitsbeschluss zu fassen, kommt für mich nicht in Betracht.“

Auf Nachfrage dieser Zeitung zeigte sich Bürgermeister Michael Dreier am Montag über die Äußerungen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen irritiert. In der Tat habe er den Antragstellern geantwortet, dass für ihn die Anregung, im Rahmen einer Telefonkonferenz eine Vorabstimmung durchzuführen, nicht in Betracht komme. Dies liege einzig und allein daran, dass es für ihn nicht in Frage komme, in dieser Angelegenheit einen Dringlichkeitsbeschluss zu fassen, so Dreier. Unabhängig davon, ob überhaupt ein Fall besonderer Dringlichkeit vorliege oder nicht, gäbe es kommunalpolitische Spielregeln, die einzuhalten seien. Zum einen handle es sich bei der „Interfraktionellen Runde“ nicht um ein Gremium, in dem Entscheidungen getroffen werden sollen. Zum anderen habe es noch nie den Fall gegeben, dass ein Dringlichkeitsbeschluss getroffen werden sollte, der auf dem Antrag einer Fraktion basiere und vorab in einer Interfraktionellen Runde per Telefonkonferenz vorbesprochen wurde.

Bürgermeister führt Gemeindeordnung an

Die Gemeindeordnung sehe für den Fall, dass eine von einer Fraktion beantragte Angelegenheit beraten werden soll, das Recht auf Beantragung einer Sondersitzung vor. Dieser Weg sei nun von der Für-Fraktion durchgesetzt worden. „Dass der Antrag dort nun nach Auffassung der Grünen möglicherweise keine Mehrheit findet, müssen die Grünen nun nicht dem Bürgermeister anlasten“, heißt es in der Stellungnahme des Stadtoberhaupts.

„Es hätte jeder beantragenden Fraktion freigestanden, selbst zum Telefonhörer zu greifen, um die Chancen und Möglichkeiten eines Beschlusses auszuloten. Dafür bedarf es nicht einer Telefonkonferenz des Bürgermeisters. Für eine Vorabstimmung eines Antrags einer Fraktion, der genau drei Tage nach der letzten Ratssitzung gestellt wurde, ist die Interfraktionelle Runde nicht der richtige Ort“, betont Dreier.

CDU, SPD, FDP, LKR und FBI lehnen die Idee ab

CDU, SPD, FDP, LKR und FBI hatten bereits in der vergangenen Woche in einzelnen Stellungnahmen den Antrag abgelehnt und die Einberufung der Sondersitzung scharf kritisiert. „Da werden gut 30 Personen aus Rat und Verwaltung für ein Unterfangen zusammengeholt, das aus unterschiedlichen Gründen zum Scheitern verurteilt ist“, hatte CDU-Fraktionschef Markus Mertens festgestellt. Die Kritik an der Sondersitzung teilte auch Reinhard Borgmeier (Linksfraktion), der aber zumindest der Idee mit den kostenlosen Tickets etwas abgewinnen konnte. Dennoch überlegen die Linken, der Sitzung fern zu bleiben. Die Verwaltung kalkuliert die Kosten für die Sitzung auf 1000 Euro.

„So erregt sich CDU und SPD auch gegeben haben – so wenig haben wir verstanden, was denn nun konkret gegen den Antrag spricht“, kritisiert hingegen Fraktionssprecherin Petra Tebbe. Aus den Äußerungen von CDU und SPD lese sie vor allem Ärger über die Sondersitzung, der nun die Sachdebatte überlagere. Ebenso unverständlich sei die Reaktion der Linksfraktion, die zwar den Antrag im Grundsatz nicht verkehrt findet, aber nicht bereit sei, zu einer konstruktiven Umsetzung beizutragen.

Kommentar

Das Sommertheater hat seine Bühne gefunden: Der vermeintlich gut gemeinte Vorschlag, Schaustellern und Familien etwas Gutes tun zu wollen, gerät immer mehr zur Polit-Posse. Bedauerlich daran ist, dass damit in einem Atemzug das Tivoli-Wunderland genannt wird und die arg gebeutelten Paderborner Schausteller nun auch noch fürchten müssen, dass an ihrer mit viel Aufwand betriebenen Corona-Ersatz-Kirmes durch die unsägliche Debatte ein negativer Touch hängen bleibt. Das wäre fatal! Grüne und Für-Fraktion sollten nun den demokratischen Tatsachen ins Auge sehen, Größe zeigen und den Antrag schnellst möglich zurückziehen. Kein Antrag – keine Sitzung! Aber im Wahlkampf scheint wohl manchen jedes Mittel recht zu sein.