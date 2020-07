Ferien vor der Haustür

„Beim Zelten in der freien Landschaft ist öffentliches und privates Recht zu berücksichtigen. Selbst bei Zustimmung des Grundstückseigentümers gelten möglicherweise öffentlich-rechtliche Vorschriften, wie das Naturschutz-, Bau- oder Forstrecht, die das Zelten und Campieren verbieten“, erklärt Susanne Pöhler vom Umweltamt des Kreises Paderborn. NRW-weit gilt, dass campieren und zelten im Wald verboten ist. Im Kreis Paderborn ist zudem das Zelten und Campen in geschützten Landschaftsbereichen – Naturschutz- und Landschaftsschutzgebieten, geschützten Landschaftsbestandteilen und Naturdenkmälern untersagt. Dies gilt auch für Haus- und Hofflächen sowie Gartenflächen, die sich in einem Landschaftsschutzgebiet befinden. Diese dürfen nicht zum Campen überlassen werden. „Aber eine Ausnahme gibt es natürlich für die eigenen Kinder, oder auch die Kinder von Nachbarn oder Freunden, die zu Besuch sind. Die dürfen auch in einem Landschaftsschutzgebiet im Garten zelten“, erläutert Pöhler.

Ein Paderborner Start-up-Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, „wildes Camping“ zu legalisieren und möchte Privatleute gewinnen, die auf ihrem Grundstück Campern einen Stellplatz anbieten.

Auf dem Gelände des Buker Schützenplatzes ist ein Wohnmobilhafen mit acht Stellplätzen geplant. Foto: Oliver Schwabe

Doch auch außerhalb von Schutzgebieten sind Regelungen zu beachten. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet die Störung und Beeinträchtigung von wildlebenden Tieren. „Generell ist daher bei allen Aktivitäten in der freien Natur, und dazu gehört natürlich auch das Campen, darauf zu achten, dass brütende oder fütternde Vögel nicht vertrieben werden, weil ansonsten ihre Brut schutzlos zurückgelassen würde“, erklärt Susanne Pöhler. Wer sich mit dem Thema beschäftigt, stellt schnell fest: Es gibt jede Menge Rechtsvorschriften. Die Umweltexpertin vom Kreis Paderborn rät daher: Im Zweifel lieber auf einen der zahlreichen Zelt- und Campingplätzen im Kreis zu übernachten.

Wohnmobilhafen in Buke geplant

Campingplätze gibt es in Paderborn am Lippesee, am Waldsee in Schloß Neuhaus, in Delbrück („Boker Seenplatte“) und in Hövelhof („Apelhof“), des Weiteren Jugendzeltplätze am Lippesee, in Siddinghausen und in Hövelriege. Wohnmobilstellplätze sind in Bad Lippspringe, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Delbrück, Hövelhof, Atteln, Paderborn und Lichtenau ausgewiesen. Nächstes Jahr soll die Camping-Landkarte um Altenbeken-Buke erweitert werden. Auf dem Schützenplatz ist ein Wohnmobilhafen mit acht Stellplätzen inklusive Ver- und Entsorgungssäulen geplant.

Eine Übersicht der Schutzgebiete im Kreis Paderborn ist im Geoportal des Kreises unter www.kreis-paderborn.de zu finden. Außerdem finden Interessierte hier weitergehende Informationen zu den Gebieten, die auf den vorhandenen Straßen und Wegen von Erholungssuchenden erkundet werden können.