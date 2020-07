Libori-Pottmarkt auch in Geschäften

Uwe Seibel, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, hat die Idee von Caroline Brockmann, Inhaberin von Porzellan Brockmann in der Rathauspassage, aufgegriffen und mit Unterstützung des Stadtmarketings interessierte Pottmarktbeschicker angesprochen. „Das Interesse seitens der Standbetreiber war sehr groß und unsere Idee wurde mit großer Dankbarkeit aufgenommen“, sagt Seibel. Zusammen mit dem Citymanager Heiko Appelbaum hat er die vom Stadtmarketing zusammengestellten Kontakte zu Einzelhändlern vermittelt; alle Mitglieder der Werbegemeinschaft wurden angeschrieben und mit weiteren Händlern Gespräche geführt.

„Libori-Atmosphäre in der Innenstadt“

Stadtmarketing-Leiter Jens Reinhardt freut sich über die gemeinsame Aktion: „Die in der Werbegemeinschaft organisierten Einzelhändler, die Pottmarkt-Beschicker und das Stadtmarketing ziehen auch bei diesem Projekt an einem Strang und sorgen damit für ein weiteres Stück Libori-Atmosphäre in der Innenstadt.“

So genannte Pottmarkt-Inseln gibt es in der letzten Juli-Woche im Textilhaus Klingenthal, in der Galeria Karstadt-Kaufhof (beide an der Westernstraße), in der Libori-Galerie am Kamp und bei Porzellan Brockmann in der Rathauspassage.

Das sind die Beteiligten am Pottmarkt, Stand: 21. Juli:

Klingenthal: (25.7. bis 1.8.): Viktor Friesen (Honig- & Bienenprodukte), Udo Ostwald (Udo’s Bretterbude), Werner Rehmet (Gewürze, Tee & Kräuter), Brigitta Triller (Bunzlauer Keramik)

Porzellan Brockmann: (25.7. bis 1.8.): Höppner (Tello Suppen, Brühen, Soßen, Feinkost, Pferdesalben, Grüner Tee, Melkfett, Stutenmilch, Teebaumöl, Putzsteine, Schwarzkümmelöl, Melasse, Jojobaöl, Apfelessig, Fachliteratur, Hara Reinigung, Staubsaugerzubehör, Teufelskrallensalbe, Hornhautsalbe), Laura Nülken: Popcorn-Kutsche

Galeria-Karstadt-Kaufhof: Oliver Gollers (Autopolitur sowie Safti die kleine Saftpresse), Annette Becker-Boons (Energetix: Magnetschmuck, Wellnesschmuck - Ketten, Ringe, Armbänder, Magnetsohlen und Magnetbandagen), Ewald Böggemann (Holzschnitzereien, Haushaltswaren aus Holz, Spiele aus Holz, Dekoartikel aus Holz, Krippen u. -zubehör, erzgebirgische Holzkunst, Herrnhuter Sterne, Teelichter aus Metall u. Ton (Aufbau mit Pflasterschutz)