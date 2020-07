Bombensuche wird Donnerstag fortgesetzt

Verdachtsfall mitten in der Paderborner Innenstadt – Geschäfte bis auf Weiteres geöffnet

Paderborn (WB). Unmittelbar im Paderborner Stadtzentrum ist an diesem Mittwoch, 22. Juli, der Franz-Stock-Platz gesperrt worden. Experten gehen dem Verdacht nach, ob dort ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg liegen könnte. Am Nachmittag wurde die Suche ergebnislos abgebrochen und soll nun am Donnerstag fortgesetzt werden.