In sieben Metern Tiefe wird die Stelle, die aufgrund von Luftbildaufnahmen ermittelt wurde, untersucht. Der Platz am Rathaus bleibt am Mittwoch von 8 Uhr an bis zum Ende der Untersuchung gesperrt.

Ende Juni vergangenen Jahres waren 1000 Menschen nach dem Fund einer Bombe von einer Evakuierung betroffen. Auch die Frauen- und Kinderklinik musste geräumt werden.

Diese Entschärfung hatte die Stadt Paderborn in Alarmbereitschaft versetzt. Die Gefährdungslage hätte sich dramatisch verändert, sagte Ordnungsamtsleiter Udo Olschewski im August 2019. Der Zünder der Bombe war in einem äußerst schlechten Zustand gewesen.

Die größte Evakuierung der Nachkriegsgeschichte – mehr als 26.000 Menschen waren betroffen – ist mittlerweile mehr als zwei Jahre her. Am Sonntag, 8. April 2018, war der 1,8-Tonnen-Blindgänger um 17.02 Uhr entschärft worden.