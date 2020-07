Spar- und Bauverein fährt Gewinn ein

Ein Grund für die positive Entwicklung ist der Verkauf von drei Immobilien, teilt das Unternehmen mit. Doch beim Spar- und Bauverein wird weiter investiert: In der Sturmiusstraße beim Brüderkrankenhaus in Paderborn entstehen bis Ende 2021 insgesamt 16 neue Wohneinheiten. Im Juni sind dafür – in äußerst attraktiver Lage – die Abrissarbeiten gestartet.

Insgesamt vermietet die Genossenschaft aktuell mehr als 2975 Wohnungen mit mehr als 200.000 Quadratmetern Wohnfläche. Hinzu kommen sechs Gewerbeimmobilien sowie 1285 Garagen und Stellplätze. Im Jahr 2019 sind unter anderem das Wohnprojekt Heiersmauer 19 bis 21 und das Studentenwohnheim (Rippinger Weg/Warburger Straße) mit knapp 2000 sowie 1100 Quadratmetern Wohnfläche dazu gekommen.

Hohe Nachfrage

Zum Vergleich: Im Jahr 2015 hatte die Genossenschaft noch 2833 Wohnungen mit rund 199.000 Quadratmetern. In den vergangenen vier Jahren sind folglich 142 Wohnungen neu zum Bestand dazu gekommen.

Im gleichen Zeitraum sind die Nettokaltmieten von im Mittel 4,98 Euro pro Quadratmeter auf 5,55 Euro gestiegen. Öffentlich geförderte Wohnungen gab es beim Spar- und Bauverein im Jahr 2015 noch insgesamt 858. Im vergangenen Jahr lag die Zahl bei 789. In der Zwischenzeit ist hingegen der Anteil der frei finanzierten Wohnungen von 1975 auf 2186 gestiegen.

Laut Geschäftsbericht gibt es beim Spar- und Bauverein keinen Grund zur Klage, was die Wohnungsnachfrage anbelangt. „Vermietungsschwierigkeiten oder strukturelle Leerstände haben nicht bestanden“, heißt es dort. In Zahlen ausgedrückt: Am 31. Dezember 2019 waren 21 Einheiten nicht vermietet. Damit beträgt die Leerstandsquote 0,7 Prozent (Vorjahr: 0,9 Prozent) – nach Aussage der Genossenschaft ein „äußerst niedriges Niveau“.

8,8 Millionen Euro Investitionen geplant

Viel investiert der Spar- und Bauverein auch in die Instandhaltung. Laut Geschäftsbericht wurden im Jahr 2019 rund 3,1 Millionen Euro in Modernisierungen investiert. Das sind 600.000 Euro mehr als im Vorjahr. Neben reinen Modernisierungen (54 Prozent) gehe es auch um energetische Maßnahmen (22 Prozent), Anbau von Balkonen (19 Prozent) sowie Schaffung von Barrierefreiheit (5 Prozent).

Für das laufende Jahr sind Investitionen in Neubauten und Modernisierungen in Höhe von 8,8 Millionen Euro geplant. Vom wirtschaftlichen Erfolg des vergangenen Jahres sollen die 5745 Mitglieder profitieren: Insgesamt 930.000 Euro sollen als Dividende ausgeschüttet werden, heißt es im Geschäftsbericht der beiden Vorstände Thorsten Mertens (Sprecher) und Hermann Loges.