3000 Euro für Schloß Neuhaus

Um diese Projekte einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren, Mitwirkende – gerade auch die junge Bevölkerung – mit ins Boot zu holen und die Projekte weiter auszubauen sowie langfristig weiterzuführen, sind ein neuer, attraktiver Internetauftritt und die Nutzung der sozialen Medien zwingend notwendig.

Da die Quartiersinitiative von freiwilligen Spenden der Akteure lebt und die Digitalisierung mit Kosten verbunden ist, wandte sich Klaus Hölting vom Leitungsteam mit der Bitte um Unterstützung an die Bürgerstiftung Paderborn. Dem Vorstand der Bürgerstiftung sind die Themen Quartiersarbeit und neue Medien wichtig und zukunftsweisend, so dass einer finanziellen Unterstützung zugestimmt wurde. Somit konnten nun Vorstandsvorsitzender Elmar Kloke und Vorstandsmitglied Bruno Weber einen symbolischen Scheck in Höhe von 3000 Euro an Katja Mühlhoff und Martin Beierle von der Quartiersinitiative.