Jugendherberge in der Heiersburg bis 2021 geschlossen

Paderborn (WB/itz). Pro Jahr werden rund 15.000 Übernachtungen in der Paderborner Jugendherberge in der historischen Heiersburg gezählt. Doch in diesem Jahr bleiben die 119 Betten leer: Nach Angaben des Deutschen Jugendherbergswerks wird das Haus nicht vor Januar 2021 öffnen.