Lebendige Kultur am Toten Meer

Hätte die 920.000 Euro teure Ausstellung abgesagt werden müssen, wäre allein für den LWL ein finanzieller Schaden von 750.000 Euro entstanden, erläuterte die Dezernentin. Zum Glück ging doch noch alles gut, alle 350 Exponate von 23 Leihgebern wie dem Israel-Museum in Jerusalem sind rechtzeitig in Paderborn eingetroffen. Vollständig in den Vitrinen platziert sind sie noch nicht. „Das wird eine Punktlandung“, hofft der Leiter des LWL-Museums in der Kaiserpfalz, Martin Kroker, dass der Aufbau bis zum Freitag abgeschlossen ist.

Acht Themen auf 800 Quadratmeter

Vom 24. Juli bis zum 15. November erzählt die Ausstellung „Leben am Toten Meer: Archäologie aus dem Heiligen Land“ in acht Abschnitten auf 800 Quadratmetern von der Natur, legendären Städten wie Jericho, den Menschen und ihren Kulten und Kämpfen in einer lebensfeindlichen Region. Sie nimmt den Zeitraum von den ersten Spuren der Menschheit vor 12.000 Jahren bis zur frühen Phase des Islams im 7. Jahrhundert in den Blick.

Aber auch Ausgräber und Wissenschaftler – wie Roland de Vaux, der die Schriftrollen von Qumran erforschte, und der deutsche Archäologe und Theologe Gustaf Dalman – werden gewürdigt. Eine von Dalman 1921 mit Wasser aus dem Toten Meer gefüllte Flasche und mehr als 2000 Jahre alte Fragmente von Bibelhandschriften aus Qumran stehen für das Forschen und Entdecken.

Wellness in der Antike

Auf Fläschchen stoßen die Besucher mehrfach, denn der Balsam vom Toten Meer war schon damals ein Exportschlager. Wellness und das Streben nach Makellosigkeit sind keine Erfindung der Moderne. Kleopatra wusste Balsam in Form von Ölen und Parfüm zu schätzen, Herodes der Große die heilende Wirkung des salzhaltigen Wassers bei Schuppenflechte. Kriegerische Zeiten ruft die römische Münze mit den Büsten von Kaiser Vespasian und seinem Sohn Titus sowie der Inschrift IVDAEA CAPTA („Judäa ist erobert“) wach. Ein Ziegel mit dem Stempel der 10. Legion erinnert an die Soldaten, die im Jüdischen Krieg (66 bis 73 nach Christus) die Festung Masada eroberten.

Noch ausgezeichnet erhalten ist ein 2000 Jahre alter Korb. Das ex­trem trockene Klima rund ums Tote Meer hat auch Kleidungsstücke konserviert; in der Ausstellung sind zahlreiche Stofffragmente zu sehen, beispielsweise die einer römischen Tunika. Hinzu kommen von Kunstfertigkeit zeugende Metallfunde wie ein kupfernes Zepter mit Steinbock aus der „Höhle des Schatzes“ im Nahal Mischmar sowie Kultgegenstände wie eine Maske aus Kalkstein. Zu den wertvollsten Eponaten zählt die Handschrift aus dem 5. Jahrhundert, die die „Naturgeschichte“ des römischen Gelehrten Plinius der Ältere wiedergibt. Er hatte das Tote Meer als „Asphaltsee“ bezeichnet.

„Enorme Konzentration von sehr raren Artefakten“

Bislang seien in Ausstellungen über das Tote Meer immer nur einzelne Aspekte wie zum Beispiel die Schriftrollen behandelt worden, sagte der Kurator Martin Peilstöcker: „Es ist das erste Mal, dass wir eine umfassende Ausstellung zur Kulturgeschichte zeigen.“ Robert Kool von der israelischen Antikenbehörde sagte, die Schau zeichne eine „enorme Konzentration von sehr raren Artefakten aus“. Er betreute den Aufbau und fliegt am Samstag zurück nach Jerusalem. „Nach vier Monaten sehe ich meine Familie zum ersten Mal wieder“, erzählte er. Schuld ist das Coronavirus.