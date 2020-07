Schon wieder brennt ein Carport

Um 2.30 Uhr bemerkte die Besatzung eines Rettungswagens auf der Rückfahrt von einem Einsatz das Feuer an dem Gebäude und alarmierte die Feuerwehr. Etwa gleichzeitig wurde auch eine laut Polizei 31-jährige Bewohnerin in dem Zweifamilienhaus auf den Brand aufmerksam und betätigte den Notruf. Die Mieterin konnte sich nach Angaben der Polizei unverletzt in Sicherheit bringen. Die vierköpfige Familie, die ebenfalls das Gebäude bewohnt, habe sich nach Angaben der Polizei im Urlaub befunden.

Die Feuerwehr rückte mit rund 70 Einsatzkräften aus. Beim Eintreffen brannte die Holzkonstruktion bereits in voller Ausdehnung. Auch der im Carport geparkte BMW habe gebrannt, teilte stellvertretender Löschzugführer Gerhard Klute mit. Das Feuer griff auf einen weiteren Holzanbau über. Die Flammen schlugen an der Hausfassade hoch, so dass auch die Giebelfenster zerstört wurden und sich das Feuer auf die Dachhaut ausdehnte. Zwar konnten die Flammen mittels Drehleiter schnell gelöscht werden. Allerdings gab es immer wieder Glutnester, die abgelöscht werden mussten. Der Einsatz dauerte bis in den frühen Morgen. Wie groß die Schäden im Gebäude sind, konnte in der Nacht noch nicht ermittelt werden.

Mehrere Fälle in den letzten Jahren

In Nordborchen ist nun zum wiederholten Male ein Carport durch ein Feuer zerstört worden. „Das sehen wir mit großer Sorge“, erklärte der Einsatzleiter der Feuerwehr, Bernd Lüke, gegenüber dem WESTFALEN-BLATT. Zuletzt war im Februar ein in einem Carport geparkter Wohnwagen abgebrannt und das angrenzende Haus beschädigt worden. Der Tatort lag in der Straße Am Knocken – eine Parallelstraße zum aktuellen Brandort.

Ein weiterer Fall liegt zwei Jahre zurück: Im August 2018 waren zwei Carports in einem Stichweg der Paderborner Straße bei einem Feuer zerstört worden – ebenfalls im Umfeld der beiden Fälle aus diesem Jahr. Die Ermittler der Polizei stellten damals Brandstiftung fest. Die Höhe des Sachschadens wurde mit 300.000 Euro angegeben. Zehn Personen wurden damals vorübergehend obdachlos.

Schon im Dezember 2015 brannte ebenfalls in Nordborchen ein Auto in einem Carport. Auch in diesem Fall hatten sich die Bewohner im Urlaub befunden.

Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf.