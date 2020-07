Corinna Koptik übernimmt

Paderborn (WB). Landrat Manfred Müller hat Anfang Juli Kriminalhauptkommissarin Corinna Koptik die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (PÖA) in der Kreispolizeibehörde Paderborn übertragen. Koptik blickt auf eine 15-jährige Tätigkeit als Pressesprecherin bei der Polizei in Gütersloh zurück. Zuletzt war sie als stellvertretende Leiterin eines Kommissariats in Rheda-Wiedenbrück eingesetzt.

Von Westfalen-Blatt