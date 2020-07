Ein 22-jähriger VW-Polo-Fahrer war gegen 22.10 Uhr auf der Detmolder Straße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung Arminiusstraße wollte er nach links abbiegen und musste zunächst bei Rot auf dem Linksabbiegerstreifen warten. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der junge Mann an und bog in die Arminiusstraße ab. Dabei stieß er frontal mit einer entgegen kommenden Motorrollerfahrerin (18) zusammen. Die Frau stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.