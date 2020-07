Das 1938 gegründete Familienunternehmen, das international als Lödige Process Technology auftritt, wird mehrere Maschinen an einen Chemiekonzern in Fernost liefern. Diese werden im Paderborner Lödige-Stammwerk in der Elsener Straße gebaut und dann im kommenden Jahr nach Asien verschifft.

Zur Höhe der Auftragssumme wollte Lödige keine Angaben machen. Der Auftrag umfasst fünf Reaktoren mit je gut 25.000 Litern Volumen sowie eine weitere kleinere Maschine zur Durchführung von Versuchen.

In diesen Apparaten werden Zellulose-Fasern chemisch so umgewandelt, dass diese dann unter anderem in der Baustoff-, Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt werden können.