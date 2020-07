Zuschauer dürfen sich auf spannende Beiträge mit Themen und Menschen freuen, die Libori ausmachen. Bilder von den Gottesdiensten im Hohen Dom, Interviews und Reportagen vermitteln so trotz Corona-Krise ein Stück Libori. Die Folgen werden unter anderem von domradio.de übertragen. Alle Folgen sind zudem als Video über die Website des Erzbistums abrufbar, ebenso wie einzelne Beiträge, die auch auf Youtube angesehen werden können.

„Libori TV“ wird in vier Folgen gesendet: Samstag nach der Vesper (etwa 16.15 Uhr), Sonntag nach dem Pontifikalamt (etwa 11.15 Uhr), Montag (18 Uhr) und Dienstag nach der Abschlussandacht (etwa 18.15 Uhr).

Die Inhalte von „Libori TV“ machen deutlich, welche umfassende Bedeutung das Fest zu Ehren des Schutzpatrons des Domes, des Erzbistums und der Stadt Paderborn hat, heißt es in einer Mitteilung des Erzbistums.

Interviews mit Paderborner Promis

Eine Ordensschwester von den Franziskanerinnen aus Salzkotten und eine Missionarin auf Zeit erzählen, wie sich die Franziskanerinnen in Malawi für Aids-Waisen engagieren. Vor wenigen Wochen hat das Erzbistum eine limitierte Auflage von Libori-Charity-Boxen mit Produkten im Libori-Design angeboten, um dieses Projekt zu unterstützen. KFD-Frauen zeigen, warum sie jedes Jahr mit Herzblut Waffeln backen. Mitglieder des Domchores berichten vom Proben unter Corona-Bedingungen. Was wäre Libori ohne die Schausteller? Auch sie kommen gerade in diesem für sie so belastenden Jahr zu Wort.

Interviews mit Paderborns Bürgermeister Michael Dreier, Erzbischof Hans-Josef Becker, Weihbischof Matthias König und Generalvikar Alfons Hardt gewähren persönliche Libori-Einblicke. Dompastor Dr. Nils Petrat nimmt die Zuschauer mit zu versteckten Orten im Paderborner Dom. Im Erzbischöflichen Diözesanmuseum schaut „Libori TV“ Restauratorinnen über die Schulter, die das im Zweiten Weltkrieg zerstörte Hochaltargemälde des Hohen Domes wieder zusammensetzen.

Tägliche Gewinnspiele

Unter dem Libori-Motto „Et in terra pax“ (Friede auf Erden) zeigt Dompropst Monsignore Joachim Göbel bei einer besonderen Führung durch den Dom Spuren der schweren Bombardierungen.

Jeden Tag gibt es etwas zu gewinnen – zum Beispiel exklusiv signierte Exemplare des „Domturms mit Maske“, den Künstler Hermann als diesjähriges Libori-Bild gestaltet hat. Außerdem werden täglich Libori-Charity-Boxen verlost, die im Verkauf schon nach wenigen Tagen vergriffen waren.