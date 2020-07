Alte Schätzchen für den guten Zweck

Paderborn (WB). In der Liboriwoche laden die Arbeiterwohlfahrt und das Ükernquartier um „Ükernmädchen“ Kerstin Lohmann mit Unterstützung der Stadt wieder zu einem Charity-Markt in das Adam- und Eva-Haus in der Hathumarstraße. Von Donnerstag, 30. Juli, bis Sonntag, 2. August, können die Besucher im historischen Bürgerhaus an der Hathumarstraße täglich von 13 bis 19 Uhr stöbern und auf Schnäppchen-Jagd gehen.

Von Westfalen-Blatt