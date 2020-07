Betroffen ist in erster Linie weiterhin Paderborn mit 14 aktiven Fällen, weitere in Bad Lippspringe (3), Delbrück (3) und Salzkotten (2). In Altenbeken, Bad Wünnenberg, Borchen, Büren, Hövelhof und Lichtenau ist derzeit niemand infiziert. Die aufsummierte Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen – also seit Ausbruch der Pandemie – beträgt weiterhin 744, Stand 24. Juli, 11 Uhr. Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist ebenfalls unverändert zum Vortag: Insgesamt haben 688 Menschen eine Covid-19-Infektion überstanden.

Zurzeit werden vier Corona-Patienten (ein weiterer gegenüber dem Vortag) in einem Krankenhaus behandelt, zwei davon befinden sich auf der Intensivstation.

In Paderborns Nachbarkreis Gütersloh wurden am Freitag 20 neue Corona-Fälle bekanntt, die in Zusammenhang mit der Firma Tönnies stehen sollen.

Alle Entwicklungen rund um Corona in der Region und auch weltweit in unserem Newsblog.