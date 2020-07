Lautes Hupen, durchdrehende quietschende Reifen, aufheulende Motoren: Was sich anhört wie die Geräuschkulisse einer Rennstrecke, beschallte am späten Donnerstagabend und teils in der Nacht zu Freitag zeitweise die Detmolder Straße. Einige Verstöße der vorwiegend jungen Autofahrer hielt die Polizei zu Beweiszwecken auf Video fest. Sechs Ordnungswidrigkeiten wegen vermeidbaren Lärms werden jetzt geahndet.

19-Jähriger ist Fall fürs Straßenverkehrsamt

In einem Fall hat die Polizei angekündigt, das Straßenverkehrsamt einzuschalten, um die charakterliche Eignung zum Autofahren eines bereits mehrfach aufgefallenen 19-Jährigen zu überprüfen. Der junge Fahrer fuhr einen normalen „ungetunten“ Kleinwagen, hatte binnen zwei Stunden gleich drei Mal andauernde Hupkonzerte angezettelt und war mehrfach mit quietschenden Reifen angefahren. Im Zusammenhang mit den Lärmbelästigungen beschwerten sich mehrere Anwohner bei der Polizei.

Erst am vergangenen Wochenende musste die Polizei im Zusammenhang mit Treffen der Tuningszene einschreiten.