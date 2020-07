Knaup und Teppe begründen diese Entscheidung nach eigenen Angaben wie folgt: „In Zeiten, in denen niemand weiß, ob es ein Nach-Corona überhaupt gibt, kann niemand sagen, wie es weitergeht, so dass es notwenig wird, die Prioritäten neu auszurichten. Es wäre mehr als nur inkonsequent, wenn wir uns für die Teilnahme in der Kommunalpolitik bewerben würden, gleichzeitig aber erklären, wegen der Corona Infektionsgefahr an Sitzungsterminen in geschlossenen Räumen nicht teilnehmen zu wollen.“ So hatte die LKR seit Mai wegen der Corona-Pandemie die Teilnahme an kommunalpolitischen Sitzungen verweigert.

Fehler eingestanden

„Wir sind beide bald 70 Jahre alt und da gilt es auch, Platz zu machen für andere. Paderborner Kommunalpolitik braucht vielmehr jüngere Frauen und Männer aus allen Berufsfeldern, die sich engagieren, und die hat leider auch die LKR in Paderborn nicht. Die aktuellen Ereignisse zeigen, dass es dem Rat offensichtlich nicht gut tut, wenn sich in der Politik zu viele Jahresringe bilden.“

Dr. Benedikta Teppe. Foto: Jörn Hannemann

Benedikta Teppe und Willi Knaup betonen, dass das Engagement im Rat für sie ein Erfahrungsmehrwert darstelle, auch wenn es manchmal Zeit und Nerven gekostet habe und auch einige Entscheidungen aus heutiger Sicht nicht richtig gewesen seien. Besonders bedauere Knaup, für die Gründung der Wohnungsgesellschaft gestimmt zu haben, weil heute immer deutlicher werde, dass sich schon jetzt im Geschosswohnungsbau ein deutliches Überangebot abzeichne und es statt dessen mehr Einfamilienhäuser für junge Familien in Paderborn brauche. „Die Flucht in das Betongeld ist eine gefährliche Fehlentwicklung, und das muss eine Wohnungsgesellschaft nicht auch noch fördern“, sagt Knaup.

Konzentration auf Landesvorsitz

Für die politische Zukunft wolle Knaup sich auf seine Arbeit als Landesvorsitzender der LKR NRW konzentrieren: „Es ist wichtig, immer wieder auf die Gefahren einer Schulden- und Haftungsunion hinzuweisen, wie die jüngsten EU-Gipfelbeschlüsse zeigen, die ein Türöffner in diese Entwicklung sind.“

Die Mandate für den Rat der Stadt hatten Knaup und Teppe für den Stadtverband der in 2013 neu gegründeten AfD als EU- und Euro-kritische Partei mit Prof. Bernd Lucke erringen können. Nach dem „Rechtsruck der AfD 2015“ (Zitat Willi Knaup) verließen sie unter Protest die Partei und brachten sich zunächst als Alfa und anschließend LKR-Vertreter in den Rat der Stadt Paderborn ein.