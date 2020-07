Zehn Verweise aus dem Bus

Oft begegne das Personal Fahrgästen, die ihre Mund- und Nasenbedeckung beispielsweise nur unter der Nase tragen. In diesen Fällen würden sie aufgefordert, eine Maske (richtig) anzulegen. Wer diesem Hinweis nicht nachkommt, wird aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen. Die zehn Fahrgäste, die seit Montag deshalb den Bus verlassen mussten, hätten dieses allerdings auch getan ohne dass die Polizei hinzugerufen werden musste.

Padersprinter Diskriminierung vorgeworfen

„Da die Tragepflicht eines Mund-Nasenschutzes ein kontrovers diskutiertes Thema in Deutschland ist, war uns von Anfang an bewusst, dass unser Vorgehen, Fahrgäste von der Beförderung auszuschließen, die sich bei einer Kontrolle offenkundig der Tragepflicht widersetzen, nicht nur auf positive Reaktionen stoßen, sondern auch vereinzelt Äußerungen derjenigen hervorrufen wird, die der Maskenpflicht skeptisch gegenüberstehen“, schreibt der Padersprinter.

„Dass uns in diesem Zusammenhang Diskriminierung und Verstöße gegen das Grundgesetz und Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz vorgeworfen wurden, hat uns allerdings doch überrascht, da wir eine Maßnahme, wie den konsequenten Ausschluss von Fahrgästen von der Beförderung, vorab immer rechtlich prüfen lassen, bevor wir ein solches Vorgehen durchsetzen.“ Zudem hätten einige Nutzer die Maßnahme in Verbindung mit dem Dritten Reich gebracht, was den Verkehrsbetrieb entsetzt habe. „Die Ansicht, dass Menschen damit ihrer Mobilität beraubt werden sollen, könnte unserem Vorgehen nicht ferner liegen“, heißt es in der Mitteilung.