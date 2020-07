Premiere auf 2021 verschoben

Die Situation

Am Freitagabend hätte Michael Löhr eigentlich mit hunderten Gästen die inoffizielle Eröffnung des Libori-Festes in Auffenbergs Biergarten gefeiert. Doch stattdessen setzte sich der Solo-Unternehmer in kleiner Runde mit seinem Stammpersonal zusammen. Die Libori-Absage hat für viele der geringfügig Beschäftigten wirtschaftliche Folgen.

Auch Michael Löhr plagen Existenzängste: Die vergangenen Jahre hat er stets von den Einnahmen des Liborifestes zehren können. Doch in diesem Jahr fällt alles flach. „Und ob wir nächstes Jahr wieder Libori in gewohnter Form feiern können, steht noch nicht fest“, macht sich der 67-Jährige Sorgen.

Rückblick 2019: Die Libori-Partys in Auffenbergs Biergarten sind für viele Paderborner ein Muss. Foto: Jörn Hannemann

Hinzu komme, dass er sich von der Politik – „abgesehen von Carsten Linnemann“ – im Stich gelassen fühlt. Die 9000 Euro Corona-Soforthilfe fürchtet er wieder zurückzahlen zu müssen. Und mit 67 Jahren bekomme er auch keine Sozialhilfe. Geld aus der öffentlichen Rentenkasse stehe ihm als Ewig-Selbstständigen nicht zu.

Und die private Altersvorsorge sei durch den Zins-Crash massiv geschrumpft. „Ich falle in der Corona-Krise durch alle Raster. Manchmal kommen mir sehr trübe Gedanken“, gesteht der Paderborner, der sonst für gute Stimmung sorgt.

Die Geschichte

Schon als Schüler organisierte Löhr Partys. Die Leidenschaft zum Platten-Auflegen war es wohl auch, warum er sein Architektur-Studium abbrach und in die Gastronomie ging. 1980 machte er die Paderschänke auf und eröffnete 1983 die Erlebnis-Gastronomie Sagebuiiken in der Westernstraße. 1984 präsentierte er auf Libori die erste Außengastronomie vor der alten Post (heute P&C).

„Das war ein riesiger Erfolg. Tausende standen davor. Aber vielen Paderbornern war das zu groß“, erzählt Löhr, der zwischenzeitlich die Ulenspiegel-Gastronomie am Kamp aufgemacht hatte. 1987 entstand die Idee zu Auffenbergs Biergarten. CDU-Kreisgeschäftsführer Michael Füsting hatte ihn auf den Kanzlei-Parkplatz am Libori-Berg aufmerksam gemacht.

Löhr hatte zunächst Zweifel: „In der zweiten Reihe? Wer sollte uns finden?“ Aber nach einem Gespräch mit dem Eigentümer Dr. Karl Auffenberg sei man sich sehr schnell und unbürokratisch handelseinig geworden. „Für das erste Jahr haben wir einen Vertrag gemacht, danach nie wieder“, sagt er.

Alle seien begeistert gewesen vom Erfolg. Paderborner und Prominenz gaben sich an Libori sprichwörtlich die Türklinke in die Hand. Sogar der damalige Regierungspräsident Walter Stich habe quasi auf einem Bierdeckel seine Genehmigung erteilt, sagt Löhr und zieht aus einem Aktenordner den handgeschriebenen Zettel hervor.

Das Zeremoniell

Auffenbergs Biergarten lebt von der besonderen Atmosphäre. Dicht an dicht wird gefeiert und auf den Bierzeltgarnituren getanzt. Löhrs Musikauswahl heizt die Stimmung in drei Wellen an. Wenn dann noch der Schnee rieselt oder der Eisbär tanzt, dann gibt es kein Halten mehr.

Auch wenn die Reihenfolge der Lieder variabel ist, so gibt es doch ein festgeschriebenes Finale mit Frank Eusterholz als Sänger: Westernhagens „Johnny Walker“, das Paderbornlied und zum Abschied „Ciao, ciao, bambina“ haben Kultstatus.

Und dieses Jahr?

Michael Löhr wäre nicht Michael Löhr, wenn er nicht Ideen hätte. Für seine treue Fangemeinde hat er so genannte „Goldsäckchen“ mit dem Libori-Corona-tropfen sowie Gutscheinen unters Volk gebracht. Damit hat er seine Einnahmen zumindest etwas aufbessern können. „Die sind jetzt so gut wie ausverkauft“, ist Löhr dankbar für die große Unterstützung durch die Paderborner.

Damit er nicht zu sehr auf trübe Gedanken kommt, hat ihn Maspern-Hauptmann Christian Lüke am Sonntag ins Deutsche Haus eingeladen. „Sonst lade ich immer die Schützen ein. Dieses Jahr geht es mal andersherum“, freut sich der Unternehmer.

Ansonsten werde er den ein oder anderen Abend in der Libori-Woche mit seiner Frau auf dem Balkon sitzen. „Ein normales Leben beginnt für mich erst dann, wenn es wieder eine Perspektive für Libori gibt.“ Und darauf dürften wohl die allermeisten Paderborner ebenfalls hoffen.